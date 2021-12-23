В Нижнем Бестяхе районный прокурор встретился с представителями чеченской, армянской, узбекской диаспор и имамом мечети
Прокурор Мегино-Кангаласского района Ильин А.Р. провел встречу с национальными диаспорами в п.Нижний Бестях по вопросам укрепления межнационального согласия и обеспечения законности в районе.
Участие в мероприятии приняли представители армянской, узбекской и чеченской диаспор, а также имам мечети п.Нижний Бестях Махаммад Расул.
На встрече прокурором разъяснены требования миграционного, трудового, жилищного законодательства.
До участников встречи доведена информация о состоянии на территории района законности и правопорядка, о принимаемых прокурорами мерах по защите прав и законных интересов граждан, общества и государства, противодействия преступным проявлениям.
Прокурором района также даны ответы на поступившие многочисленные вопросы.
По итогам встречи принято решение о проведении аналогичных мероприятий на постоянной основе.
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