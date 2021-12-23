23.12.2021
09:56
56

Служба

В Нижнем Бестяхе районный прокурор встретился с представителями чеченской, армянской, узбекской диаспор и имамом мечети

Прокурор Мегино-Кангаласского района Ильин А.Р. провел встречу с национальными диаспорами в п.Нижний Бестях по вопросам укрепления межнационального согласия и обеспечения законности в районе.

Участие в мероприятии приняли представители армянской, узбекской и чеченской диаспор, а также имам мечети п.Нижний Бестях Махаммад Расул.

На встрече прокурором разъяснены требования миграционного, трудового, жилищного законодательства.

До участников встречи доведена информация о состоянии на территории района законности и правопорядка, о принимаемых прокурорами мерах по защите прав и законных интересов граждан, общества и государства, противодействия преступным проявлениям.

 Прокурором района также даны ответы на поступившие многочисленные вопросы.

По итогам встречи принято решение о проведении аналогичных мероприятий на постоянной основе.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ и общественностью
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх