В Нижнем Бестяхе открылся новый клиентский центр АО «Сахатранснефтегаз»

В поселке Нижний Бестях в новом здании по адресу ул. Ленина, 36, открылся клиентский центр Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» для обслуживания абонентов Мегино-Кангаласского эксплуатационного газового участка.

Новое двухэтажное здание для базирования газового участка построили в самом центре Нижнего Бестяха возле МФЦ «Мои документы» и бизнес-инкубатора, в шаговой доступности от администрации улуса.

Как отметил заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» по финансам Анатолий Соловьев, с введением социальной газификации грядет исполнение масштабных планов по подключению порядка пяти тысяч домовладений по республике. «Мегино-Кангаласский участок в лице начальника Анастасии Федоровой в тесной связке работает с муниципальными властями, и при поддержке администрации одним из первых начал подключать заявителей по программе социальной газификации. Понятно, что решение всех стоящих перед нами задач по догазификации требует большого количества организационных мероприятий, поэтому мы уверены, что открытие клиентского центра в Нижнем Бестяхе послужит повышению качества обслуживания населения», – подчеркнул заместитель руководителя.

Мегино-Кангаласский газовый участок – один из самых больших по республике, здесь зарегистрировано всего 5 981 абонентов-потребителей природного газа. Про перспективы развития сообщил начальник Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Антон Томский. Он выразил надежду, что расширение газового участка, как логистического центра, даст старт последующему развитию газификации заречных улусов, внедрению новых проектов в целях благополучия и качества жизни людей.

Добавим, что два офиса АО «Сахатранснефтегаз» в Мегино-Кангаласском улусе теперь работают в районном центре и в селе Майя, где расположена аварийно-диспетчерская служба района. В связи с открытием нового расширенного клиентского центра, касса села Павловск переехала в Нижний Бестях, предупреждают абонентов в УГРС АО «Сахатранснефтегаз». Для удобства жителей Павловска организуют выездное обслуживание по графику.