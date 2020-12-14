В Нижнем Бестяхе открыли памятник Василию Манчаары

Памятник национальному герою Василию Манчаары открылся 12 декабря в поселке Нижний Бестях . Памятник установлен на самом видном месте — в центре рабочего поселка, где соединяются федеральные автодороги «Лена» и «Колыма». Возведение памятника народному герою состоялось при финансовом участии АО «АК «ЖДЯ».

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» принимает самое активное участие в социальной жизни территорий своего присутствия. Ведь для компании важно в каких условиях живут и работают её сотрудники и их семьи. Об этом сказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию Алексей Местников, который принял участие в открытии памятника Василию Манчаары.

Выступая на торжественной церемонии Алексей Местников поздравил Главу Мегино-Кангаласского улуса Николая Старостина, жителей района с этим знаменательным событием, который состоялся в день рождения административного центра — поселка Нижний Бестях. Он отметил, что памятник станет знаковым местом для всех жителей и гостей поселка, и будет напоминать молодому поколению о мужестве и справедливости Василия Манчаары, который уже при жизни стал национальным героем.