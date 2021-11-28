В Нижнем Бестяхе огонь уничтожил магазин

Вчера, 27 ноября, в 18.44 часов на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в частном магазине п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

Через считанные минуты огнеборцы были уже на месте. На момент прибытия первого подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено здание по всей площади 72 кв.м. Причина пожара, виновные и ущерб устанавливаются. В тушении пожара было задействовано 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава из числа огнеборцев ГПС РС(Я).