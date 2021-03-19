В Нижнем Бестяхе обустроят дорогу

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участке км 21 – км 25 федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» ФКУ Упрдор «Вилюй» совместно с УГИБДД по Мегино-Кангаласскому району и администрацией Нижнего Бестяха проведено очередное совместное обследование дороги.

По результатам обследования выявлены проблемные места и приняты мероприятия по их устранению. В текущем году на перекрестке в п. Нижний Бестях планируется обустройство пешеходных ограждений, пешеходных переходов, светофоров и устройство наружного освещения.

Добавим, что такие обследования на федеральных автомобильных дорогах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» проводятся регулярно в рамках действующего соглашения между УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) и ФКУ Упрдор «Вилюй».