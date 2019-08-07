В Нижнем Бестяхе обчистили строящийся дом

В дежурную часть Отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району обратилась жительница пос.Нижний Бестях и сообщила о том, что из принадлежащего ей строящегося дома неизвестные похитили пять радиаторов отопления и газовый котёл. Сумма ущерба составила 35.000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен ранее судимый 39-летний местный житель. Выяснилось, что подозреваемый был нанят для ремонтно-строительных работ самой потерпевшей. Однажды, когда хозяйка отлучилась на несколько дней, работник, оставаясь и продолжая работать в доме похитил газовый котёл и радиаторы отопления.

Мужчина пояснил, что совершил кражу с целью приобретения алкоголя. В ходе обыска похищенное было изъято и возвращено хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.