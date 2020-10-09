В Нижнеколымском улусе проведен мониторинг белых медведей

В эти дни в Нижнеколымском районе впервые проведен авиационный мониторинг численности белого медведя. Маршрут данной экспедиции был по устьям рек Колыма – Чукочья — Крестовая — по основным территориям нового заповедника «Медвежьи острова».

В ходе мониторинговых работ установлена наибольшая концентрация белого медведя между рекой Чукочья и мысом Крестовский Восточно-Сибирского моря, напротив Медвежьих островов.

Участники экспедиции зафиксировали большое количество особей крупных самцов, одиночных самок, молодых двухгодовалых медведей и самок с медвежатами. Далее на кордоне ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая» проведено совещание по развитию заповедника «Медвежьи острова».

В работе совещания приняли участие председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ, директор департамента ООПТ Минприроды РФ Алексей ГРИГОРЬЕВ, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин АФАНАСЬЕВ, председатель комитета по экологии и земельным отношениям Госсобрания РС(Я) (Ил Тумэн) Владимир ПРОКОПЬЕВ, директор Национального парка «Ленские столбы» Аркадий СЕМЕНОВ, руководитель заповедника «Медвежьи острова» Иван СУЗДАЛОВ и госинспекторы Дирекции биологических ресурсов Минэкологии Якутии.

Отметим, авиационный мониторинг проведен на основании государственного задания ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» (филиала заповедника «Медвежьи острова»).