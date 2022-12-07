В Нижнеколымском районе помогают семьям мобилизованных в бытовых вопросах

В Нижнеколымском улусе с первых дней частичной мобилизации действуют районные меры поддержки семей мобилизованных, сообщил глава района Валерий Сентяков.

«По итогам встреч с женами и родителями мобилизованных, мы установили и выплатили районные денежные выплаты. Учитывая наступившие холода уделяем особое внимание обращениям семей мобилизованных по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и различным бытовым вопросам» – сообщил он.

Так в доме семьи Бережновых из п. Черский были утеплены балконные двери и окна. Сейчас прорабатываются вопросы скидок на фрукты и овощи для семей мобилизованных. Во всех населенных пунктах Нижнеколымского района действуют волонтеры.

Напомним, в районах республики активно работает специализированное сообщество в Телеграм. С помощью районной группы в мессенджере оперативно решаются вопросы с различными организациями, в том числе со службой судебных приставов, кредитными организациями, Пенсионным фондом, министерствами и ведомствами республики.