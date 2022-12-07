07.12.2022
18:02
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Общество

В Нижнеколымском районе помогают семьям мобилизованных в бытовых вопросах

В Нижнеколымском улусе  с первых дней частичной мобилизации действуют районные меры поддержки семей мобилизованных, сообщил глава района Валерий Сентяков.

«По итогам встреч с женами и родителями мобилизованных, мы установили и выплатили районные денежные выплаты. Учитывая наступившие холода уделяем особое внимание обращениям семей мобилизованных по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и различным бытовым вопросам» – сообщил он.

Так в доме семьи Бережновых из п. Черский были утеплены балконные двери и окна. Сейчас прорабатываются вопросы скидок на фрукты и овощи для семей мобилизованных. Во всех населенных пунктах Нижнеколымского района действуют волонтеры.

Напомним, в районах республики активно  работает специализированное сообщество в  Телеграм. С помощью районной группы в мессенджере оперативно решаются вопросы  с различными организациями, в том числе  со службой судебных приставов, кредитными организациями, Пенсионным фондом, министерствами и ведомствами республики.

Фото: Ulus.media
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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