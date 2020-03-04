В Нижнеколымском районе будет решаться вопрос обеспеченности интернетом

Продолжается отчёт правительства в Нижнеколымском районе республики. председатель правительства Якутии Владимир Солодов посетил посёлок Черский, где провёл итоговый отчёт о работе органов исполнительной власти за 2019 год перед жителями посёлка.

Было отмечено, что в рамках межрегионального сотрудничества в Арктической зоне, для Нижнеколымского района особое значение имеет взаимодействие с ближайшим соседом – Чукотским автономным округом. Особенно в связи с реализацией крупных проектов в регионе, в частности, связанных с освоением медных месторождений.

«В перспективе будет создаваться единая магистральная инфраструктура, в первую очередь, транспортная, которая должна обеспечить круглогодичное сообщение между посёлком Черский и Билибино, с учётом освоения крупных месторождений на Чукотке. Мы совместно с ЧАО продвигаем дорогу в качестве федеральной трассы, в случае поддержки заявки будет выделено федеральное финансирование», — сообщил председатель правительства республики.

«Доступность сети интернет не менее важна, чем дороги и электричество», — подчеркнул премьер. В связи с реализацией межрегиональных проектов Владимир Солодов выразил уверенность в появлении в перспективе сети интернет по всей территории района. «Мы продвигаем крупный проект, по которому обеспечение доступом к интернету Чукотского автономного округа должно проходить по маршруту от Усть-Неры до Зырянки, Середнеколымска, Черского и далее по трассе. На данном этапе проект находится на согласовании в Минкомсвязи России», — отметил премьер республики.

На сегодня на территории Нижнеколымского района доступ к сети Интернет организован в 4 населённых пунктах. В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в течение 2019-2021 годов предусмотрены мероприятия по подключению социально значимых объектов к сети интернет. В 2019 году подключены 12 объектов. На 2020-2021 годы предусмотрено подключение ещё 4 объектов.

В ходе отчёта жителями был также поднят вопрос о включении Нижнеколымского района в территорию опережающего развития «Якутия». председатель правительства республики обратил внимание жителей на то, что в данный момент ведётся работа по рассмотрению законопроекта РФ о поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне.

Согласно законопроекту, любое новое предприятие на территории Арктической зоны РФ сможет претендовать на налоговые льготы, пониженную ставку социальных выплат, инфраструктурную поддержку по аналогии с режимом ТОР. «Важно, чтобы проект работал не только для крупных инвесторов, но и для небольших, но важных социальных предпринимательских инициатив, которые могут быть реализованы в Арктической зоне страны и Нижнеколымском районе республики, в частности», — отметил Владимир Солодов.