В Нижне-Бестяхской школе проводятся противоэпидемические мероприятия

В школе №1 Нижнего Бестяха после выявления у учительницы вирусного гепатита А проводятся противоэпидемические мероприятия.

«Зарегистрирован один случай вирусного гепатита А среди персонала МБОУ „Нижне-Бестяхская СОШ №1“ поселка Нижний Бестях. По месту жительства и работы проводятся стандартные противоэпидемические мероприятия по профилактике вирусного гепатита А: с 18 февраля осуществляется медицинское наблюдение за контактными людьми (активный медицинский осмотр, лабораторные исследования) в течение 35 дней, проведена вакцинация контактных лиц по эпидпоказаниям по домашнему очагу и месту работы, усилен дезинфекционный режим», — сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В 2018 году, отметили в Роспотребнадзоре, зарегистрирован 31 случай заболевания вирусным гепатитом А. Заболеваемость была зарегистрирована в Якутске, Нерюнгри, Олекминском и Горном районах.

«Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Якутске и Нерюнгри. Удельный вес заболеваемости детей до 17 лет составил 61,2%. Наибольшее число случаев зарегистрировано среди лиц, прибывших из Киргизии и Таджикистана», — рассказали эпидемиологи.

С начала 2019 года в Якутии зарегистрировано четыре случая заболевания гепатитом А у взрослого населения, в том числе очаг с тремя случаями среди рабочих по вырубке леса. Последний случай зарегистрирован в Нижнем Бестяхе.

Напомним, в школе продолжаются идти занятия. Заболевшая учительница проходит лечение в Майинской центральной районной больнице.

Гепатит A — острая инфекционная болезнь. Передача гепатита А осуществляется преимущественно водным, пищевым и контактным путями. Болезнь проявляется в типичных случаях общим недомоганием, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой, рвотой, желтушностью склер и кожных покровов, темной мочой, обесцвеченным стулом. Наиболее эффективной мерой профилактики гепатита А является вакцинация.