В НХМ выставка на долгожданную тему

С 3 июня по 1 августа 2021 года Национальный художественный музей РС (Я) приглашает на выставку из собрания музея «үрүҥ күн. белый день».

Экспозиция выставки обращается к теме долгожданной встречи лета и постепенного пробуждения природы после долгой и суровой зимы, одновременно являясь олицетворением традиционного праздника народа саха – ысыах.

На протяжении десятилетий художники неизменно вдохновлялись якутской природой, обращаясь в своем творчестве к величественной реке Лена и возвышающихся вдоль ее берегов Ленских столбов, образы которых запечатлены в многочисленных пейзажах. Мастера изобразительного искусства обращались также к теме праздника «белого изобилия», отражая в своих произведениях неотъемлемые атрибуты национального праздника ысыах – деревянную и берестяную утварь, ритуальный столб – сэргэ и др. Особое внимание на выставке привлекают кумысные сосуды – чороны, созданные талантливыми руками неизвестных мастеров XVIII-XIX веков.

Многие из представленных на выставке произведений не экспонировались долгое время, и именно поэтому, станут приятным открытием для широкого круга ценителей искусства, жителей и гостей республики.

Выставка работает для всех посетителей с 3 июня по 1 августа 2021 г. в Национальном художественном музее РС (Я), по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 9, фойе 2 и 3 этажа.

Вход по прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79