В НХМ пройдет выставка народного мастера Якутии

4 марта 2019 года в 16.00 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) состоится торжественное открытие выставки «Наследие предков. Анаарыы» ветерана ВОВ и труда, народного мастера РС (Я) по плетению из конского волоса — Пинигиной Евдокии Семеновны, посвященной 100-летию со дня рождения.

Открытие состоится в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, актовый зал, 1 этаж.

Выставка приурочена к 100 – летию со дня рождения Евдокии Семеновны Пинигиной, прекрасного мастера, возродившего забытый вид древнего традиционного народного искусства в республике – плетение из конского волоса, основательницы династии Пинигиных по плетению циновок. Экспозиция представляет произведения, выполненные народным мастером, ее учениками, детьми, внуками: циновки, берестяная утварь, комплекты национальной одежды и т.д.

Имя Евдокии Семеновны Пинигиной, народного мастера Республики Саха (Якутия), вызывает особое уважение у профессионалов и знатоков народного искусства республики. Обладательница медалей «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «Материнская слава» III степени, Е. С. Пинигина участвовала во многих районных, республиканских, региональных, международных (Монголия, Япония, Корея, Франция) выставках. Работы мастера хранятся в фондах Российского этнографического музея в г. Санкт — Петербурге, Национального художественного музея РС (Я), Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Е. Ярославского, в Нерюнгринском краеведческом музее, Чурапчинском музее истории и этнографии им. А.А. Саввина и у частных лиц.

Выставка работает для всех посетителей с 6 марта 2019 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 3 этаж.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79