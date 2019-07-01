В НХМ пройдет арт-встреча с ювелиром Александром Манжурьевым

4 июля в 16.00 часов НХМ РС(Я) приглашает на арт-встречу с членом Союза художников России, членом международной Ассоциации изобразительных искусств АиАП ЮНЕСКО, известнейшим ювелиром Александром Манжурьевым. Арт-встреча проводится в рамках музейных событий, посвященных экспозиции «Музейные caprichos. Цикл 1. Animal».

Арт-встреча с известнейшим ювелиром Якутии Александром Манжурьевым пройдет в свободном творческом формате, именно в этот день гости смогут познакомиться с удивительным миром магии ювелирного искусства, проследить вместе с Мастером рождение объекта искусства от замысла к воплощению, узнать секреты и тайны создания предмета. Помимо этого, художник расскажет историю каждого авторского произведения, представленного на выставке «Музейные caprichos. Цикл 1. Animal».

Экспозиция «Музейные caprichos. Цикл 1. Animal» посвящена анималистике – древнейшему жанру изобразительного искусства. Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) обладает богатой коллекцией анималистического искусства XIX–XXI веков (графика, живопись, скульптура, керамика, фарфор). Коллекция музея позволяет проследить, как на протяжении времени менялся метод изображения и постижение животного мира.

В качестве завершающего аккорда и своеобразного подарка состоится мастер-класс «Мыльная сказка» (карвинг по мылу). Мастер-класс проводит сотрудник музея Надежда Матвеева.

Мероприятие состоится 4 июля 2019 года в 16.00 в основном здании НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, III этаж.

*Вход для всех посетителей по прейскуранту: взрослые – 150 руб., студенты – 80 руб., пенсионеры – 50 руб., многодетные семьи – 100 руб. (по предъявлению документов), для лиц до 18 лет – бесплатно.

Справки по тел.: 8 914 236 13 91, 8 (4112) 33-52-79