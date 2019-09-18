В НХМ пройдет встреча с Мирой Аргуновой

22 сентября 2019 года в 14.00 ч. Национальный художественный музей РС (Я) в рамках Года консолидации в Республике Саха (Якутия) приглашает на творческую встречу с участником выставки экспериментального искусства молодых якутских художников «ФОКУС-КЭМ» — Мирой Аргуновой.

Художник обращается к жанрам натюрморта, портрета, пейзажа и тематической картины. Ее интересует внутренний мир людей, их психология.

На творческой встрече автор расскажет про свои предыдущие персональные выставки. Поделится впечатлениями о пленэрах в Непале и на Алтае.

Также состоится художественный перформанс для проекта «Национальное достояние Родины», целью которого является увековечить образы людей, внесших значимый вклад в развитие нашей страны. Мира Аргунова публично напишет портрет заслуженного деятеля искусств РС (Я), известного музыканта Балдоржа Хуухээ.

У посетителей будет возможность пообщаться с художником, и задать интересующие вопросы. В этот вечер будет «Кофе как надо» от Лены Диодоровой.

Мероприятие состоится 22 сентября 2019 года в 14.00 ч. в Доме художника по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 31/2Б. Вход для посетителей – 100 руб.

Справка о художнике: Мира Аргунова — участник 24 республиканских, российских и международных художественных выставок, в том числе шести персональных: «Созерцание» (г. Якутск, 2018), «Родная земля» (г. Якутск, 2018), «Сияние Азии» (арт-галерея «Ургэл», г. Якутск, 2018), «Чудные мгновения» (галерея им. Е. Шапошникова, с. Намцы, 2019 г.); «На крыше мира» (галерея «Киэргэ», г. Якутск, 2019 г.), «4 крыла» (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 2019 г.). В 2018 г. Мира удостоилась звания Лауреата республиканской профессиональной премии для молодых художников им. Валериана Васильева «Весна в декабре», стала дипломантом международных выставок «Волшебный фонарь» (г. Москва) и «Арктический хронотоп» (г. Якутск). В данное время в Республике Алтай, в Национальном музее имени А.В. Анохина идет шестая персональная выставка Миры Аргуновой «4 крыла». В экспозиции представлены лучшие картины автора, а также серия новых полотен, созданная художником на алтайской земле.

Справки по тел.: 33-52-79.