В НХМ открылась выставка о сущности бытия

С 10 июля 2021 года в Национальном художественном музее РС (Я) работает выставка «По кругу жизни».

Выставка «По кругу жизни…» — это своеобразная квинтэссенция искусства Востока, Якутии, России, Узбекистана. На экспозиции представлены произведения таких мастеров из национальных республик, как Камилов Ибрагимджан (1926) – Шокоса (блюдо); Умалаева Зуйбадат Абакаровна (1938) – «Возвращение домой» (1979); Матчанов Райимберды (1909) – Сосуд для сладостей и т.п. В этом ключе особый интерес представляют предметы материально-духовной культуры саха – чороны, кытыйа, кенкелей, кытах и т.п. Данные объекты в своем семиотическом контексте несут удивительную силу жизни, продолжающуюся и утверждающуюся с каждым праздником Ысыах. Из современных якутских художников представлены произведения Прокопьева Семена Кирилловича (1949) – «Колыбель жизни» (2001), «Свежий ветер» (1998); Манжурьева Александра Владимировича (1971) – «Путь в страну солнца» (2012) и авторская серия сосудов и посуды Гуляевой-Туойа Марии Николаевны (1958).

Центральным экспонатом является блюдо «Мандала» неизвестного мастера (Пекинская мастерская, 1953 год). Обычно в центре изображается божество данной мандалы, в нашем случае внутренний, последний круг с более мелкими кругами выражает идею единства, бесконечности и законченности высшего совершенства. Мандала – метафора структуры Вселенной – один из важнейших объектов медитативной практики. Гуманистическая направленность выставки усиливается ее основным объектом, который является гимном вечной жизни, ее процветания и бесконечности. Помимо этого на выставке представлены предметы якутской материальной культуры, скульптура, пластика, графика, фарфор, которые служат своеобразным эхом главного экспоната, вокруг которого построена экспозиция.

Посредством изобразительного искусства экспозиция «По кругу жизни…» рассказывает о сложности и многогранности бытия, цикличности жизни.

Выставка работает для всех посетителей с 10 июля по 5 сентября 2021 г. в Национальном художественном музее РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9. Режим работы: с 10.00 до 18.00 ч. (касса до 17.30), выходной: понедельник, вторник.

Вход по Прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79