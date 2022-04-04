В НХМ откроется юбилейная выставка известного художника-костореза

Выставка приурочена к значимым датам – 75-летию со дня рождения художника, 100-летию образования Якутской АССР, Году культурного наследия народов России. Мероприятие состоится в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл»).

Роман Пинигин родился 24 марта 1947 года в селе Диринг Чурапчинского улуса. В 1975 г. окончил косторезное отделение Якутского художественного училища. Школу профессионального мастерства он прошел у С.Н. Пестерева и Н.Д. Амыдаева. Будучи студентом, Пинигин совмещал учебу с работой костореза – надомника на фабрике «Сардаана». В 1983-1989 гг. вел художественный класс в Чурапчинской музыкальной школе, в 1994-2003 гг. преподавал рисунок и черчение в средней школе. Он был одним из активных пропагандистов Центра народного творчества села Чурапча, возглавлял студию народных мастеров.

В экспозиции представлены косторезные работы мастера разных лет из собрания Национального художественного музея РС (Я) и частной коллекции семьи художника. Произведения автора лаконичны, изысканны и «немногословны» в своей стилистике («В пути» (1992); «Старуха Бэйбэрикээн» (1975); «Арканщик» (1987); триптих «Якутские мастера» (1986). Роман Михайлович, как настоящий сын народа саха, обращался и к мифологической основе, сотканной из околокультурного поля героического эпоса Олонхо («Богатырь» (1987); «Жених с невестой» (1986) и т.д.).

В 2004 году он переехал с семьей в Якутск и целиком погрузился в творческую работу. Если ранее он обращался к анималистическому жанру и фольклору, то новый этап можно обозначить как интерес к человеку, его народному характеру. Наиболее ярко эта линия раскрылась в серии миниатюр «Якутские народные пословицы» (2007).

Работы Романа Пинигина с успехом экспонировались на республиканских, всероссийских и зарубежных выставках. Мастер награжден дипломами всероссийских — смотров «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера и Дальнего Востока (2003), «Сказ на бивне мамонта» (2005).

Выставка работает для всех посетителей с 11 по 22 апреля 2022 г. в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл»). Режим работы: с 10.00 до 18.00 ч. (касса до 17.30), с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье. Вход по прейскуранту: для взрослых – 70 руб., для лиц, не достигших 18 лет — бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 50 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 50 руб. (при предъявлении соответствующих документов), экскурсионная услуга по отдельной цене.

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79