В НХМ откроется выставка художника театра

С 25 декабря 2020 года в Национальном художественном музее РС (Я) для всех посетителей работает выставка «ОБРАЗ НИТИ, ИЗ КОТОРОЙ СОТКАН МИР» художника театра, Заслуженного деятеля искусств РС (Я), отличника культуры РС (Я) ДМИТРИЕВОЙ Дарии Петровны.

С именем Дарии Дмитриевой неразрывно связан современный этап развития театрального искусства Якутии. С 1998 года Дария Петровна работает в Саха академическом театре имени П. А. Ойунского, куда она пришла имея немалый опыт работы художника кукольного театра «Актёры и куклы» г. Нерюнгри. Основная направленность творчества — создание театральных, сценических эскизов и костюмов. Умение чувствовать фактуру ткани, ощущать ее свойства и возможности помогает ей через костюм передать зрителю характер героя, раскрыть драматургию сцены и погрузить его в эпоху. Свой опыт художника по костюмам Дария Дмитриева успешно реализовала в кино («Тыгын Дархан», режиссер Н. Аржаков, 2020).

Персональная выставка Дарии Дмитриевой предлагает посмотреть на театр как на составляющую часть жизни, созданную человечеством по собственному подобию и по подобию бытия, погрузиться в метафорический художественный мир театрального и киноискусства, полный философской глубины, неоднозначности, многослойности.

Внимание!!! Выставка открыта для посетителей с 25 декабря 2020 года по 31 января 2021 года в Национальном художественном музее РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 1 этаж (Выставочный зал).

Вход по Прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.