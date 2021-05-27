В НХМ откроется выставка детских рисунков

С 28 мая по 13 июня 2021 года Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает на выставку детских рисунков «Радуга творчества» художественной студии музея «Палитра»в Доме художника (руководитель – Мария Мищенко).

Эта яркая и удивительная выставка приурочена к летнему Международному празднику «День защиты детей». Ведь как мы все знаем, у детей гибкая и красочная фантазия, с помощью которой они выражают свое видение окружающего мира, мечты и радость познания.

На картинах учеников изображены пейзажи, натюрморты, выполненные в различной технике: масло, акварель, пастель, графика. Произведения ребят объединяет любовь к родной природе, к творчеству и живописи. Экспозиция дает возможность окунуться в волшебный мир изобразительного искусства, его звуки и краски, почувствовать сердцем то, что передают в своих работах юные художники – воспитанники студии «Палитра».

Будем рады видеть вас на выставке!

Выставка работает для всех посетителей с 28 мая по 13 июня 2021 г. в Доме художника Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) по адресу: ул. Лермонтова, 31/2Б, выставочный зал.

Вход по прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.