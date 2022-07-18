В НХМ начинает работу  выставка  «Сайын…Лето…»

С 14 июля 2022 года в Национальном художественном музее РС (Я) начинает работу выставка «Сайын…Лето…», раскрывающая красоту трех летних благословенных месяцев на якутской земле. Экспозиция объединяет произведения, созданные в разных видах – живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное и народное искусство.

Напоенное ароматами разнотравья и зелени, высоко вознесенное июльскими облаками, родившимися над млекообильными алаасами, убаюканное ночными бессонными разговорами под писк якутского комара – якутское лето самое долгожданное и прекрасное, умещающееся в три поэтичных месяца – бэс ыйа (июнь), от ыйа (июль) и атырдьах ыйа (август). Каждый месяц имеет свое образное и эстетическое воплощение в изобразительном искусстве Якутии.

Экспрессивным ядром выставки можно назвать якутскую графику, представленную произведениями таких мастеров как Носов М.М., Сивцев Э.С., Парников В.С., Карамзин В.С., Рахлеева М.А., Шапошникова Т.Е. и др.

Живописные произведения, органично дополнили экспозицию, продолжая лирическую пейзажную линию. Представлены работы, созданные в рамках Международного Саха-Пленэра в 2016 году, российскими и зарубежными авторами. В этюдах художников Николая Желтушко, Константина Войнова, Владимира Листрового, Роже Даля и др., во всем своем величии предстала могучая северная красавица-река Лена, запечатлена сакральная атмосфера священных Ленских скал, отразилось романтическое единение с самобытной природой Якутии.

Органично дополнили выставку и керамические композиции, продолжающие тему лета и торжества жизни, представленные на выставке работами Добрынина П.И., Гуляевой М.Н. и др.

Выставка «Сайын. Лето…» затрагивает эмоциональную сферу, погружает зрителя во вневременной контекст, обращается к глубоко личным воспоминаниям и внутренним переживаниям.

Выставка работает для всех посетителей с 14 июля по 26 августа 2022 г. в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл»). Режим работы: с 10.00 до 18.00 ч. (касса до 17.30), с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Вход по прейскуранту: для взрослых – 70 руб./чел, для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 50 руб./чел.; для пенсионеров – 50 руб./чел.; многодетным семьям – 35 руб./чел. (при предъявлении соответствующих документов).

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79