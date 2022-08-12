В нескольких кварталах Якутска промыли сети водоснабжения

Все меньше времени остается до сроков к которым должна завершится подготовка городской инфраструктуры к предстоящей зиме. Частью этой работы является промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения. Промыть необходимо магистральные, внутриквартальные и внутридомовые сети.

На сегодняшний день специалисты АО «Водоканал» промыли 100 из 112 километров магистральных сетей предприятия. До конца лета необходимо промыть чуть больше 10 километров.

Вместе с тем, на этой неделе специалисты ЯТЭЦ и АО «Теплоэнергия» продолжили работы по промывке своих внутриквартальных сетей. Согласно регламенту подготовки к предстоящему ОЗП, работы по промывке данные предприятия начали позже.

Силами ЯТЭЦ на этой неделе промыты внутриквартальные сети, снабжающие водой дома в 23, 86, 88 и 114 кварталах, а также дома №21, 21/1, 23, 32/1 по улице Мординова, 1/3, 2/1, 3/3, 3/5 по улице Курнатовского, 21/1 по улице Севастопольская, 34, 34/1, 34/2, 32/4, 32/3, 26а, 26б, 26в по улице Кузьмина, 91, 95/1, 93, 97/1 по улице Петра Алексеева, 19/1, 19, 17/1, 17, 21, 23, 25, 20 по улице Космонавтов и дома №4а и 4/3 по улице Якутская. Сегодня работы также специалисты промоют сети, снабжающие водой дома 66 квартала.

Специалисты АО «Теплоэнергия» на этой неделе провели работы на сетях в Племобъединение, Кирзаводе, поселке Газовиков. Сегодня ночью специалисты обслужат сети, снабжающие водой дома 84 и 85 кварталов. Добавим, что промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения ежегодно проводится летом в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. От качественно проведенных промывки и дезинфекции сетей зависит качество и надежность водоснабжения горожан. При этом, для проведения промывки необходима длительная остановка подачи воды по конкретному трубопроводу в каждом отдельном случае. Делается это для очистки трубопровода от реагентов после дезинфекции. В связи с этим все промывочные работы проводятся в ночное время будних дней. За графиком отключений вы можете следить на официальном сайте АО «Водоканал» и в Telegram-канале предприятия.