19.02.2020
12:20
202
Якутск
В нескольких кварталах Якутска отключат холодную воду
С 13:30 19 февраля 2020 года в связи с аварийно-восстановительными работами АО “Теплоэнергия” будет ограничена подача холодного водоснабжения.
Под отключение попадают: кварталы 6, 8, 121, 122, 123, 124.
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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