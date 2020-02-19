В нескольких кварталах Якутска отключат холодную воду

С 13:30 19 февраля 2020 года в связи с аварийно-восстановительными работами АО “Теплоэнергия” будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают: кварталы 6, 8, 121, 122, 123, 124.

Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».

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