В Нерюнгринском районе вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции шахты «Денисовская»

17 августа 2019 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 августа 2019 г. в 05.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит гараж на улице Верхняя в с. Хоринцы Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля гаража, угроза дому. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража и кровля дома по всей площади. Общая площадь составила 96 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

16 августа 2019 г. в 14.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит здание ФАП на улице Южная в с. Сиктях Булунского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено здание по всей площади. Общая площадь 130 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

16 августа 2019 г. в 20.00 на пульт «01» поступило сообщение о возгорание расширительного бака на трансформаторной подстанции, питающей шахту «Денисовская» в Нерюнгринском районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела трансформаторная будка, силовой трансформатор. В результате пожара огнем повреждена трансформаторная будка, силовой трансформатор, трансформаторное масло на общей площади 80 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!