В Нерюнгринском районе возложили цветы к памятнику Сталина

20 сентября жители Нерюнгри и Чульмана провели субботник по уборке от мусора территории около памятника И.В.Сталину на улице Советская, 33 в Чульмане и возложили цветы.

Бюст Верховному главнокомандующему Вооруженными силами СССР в 1941-1945 годах Иосифу Виссарионовичу Сталину был установлен народным депутатом Якутии Александром Кошуковым, который учел многочисленные пожелания своих избирателей и общественное мнение жителей Чульмана. Торжественное открытие памятника состоялось в день 75-летия окончания Второй мировой войны, 2 сентября 2020 года.

«Мы знаем, что с его именем – «За Родину! За Сталина!» — шли в бой советские солдаты. Это не просто слова, это наша история, которую надо знать и помнить. Под его руководством наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне, а советская армия спасла европейские народы от уничтожения. Под руководством Сталина была восстановлена экономика нашей страны после окончания второй мировой войны. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость. Мы должны свято хранить и помнить имена каждого героя ушедшей войны, и тем более – имя человека, который возглавлял нашу страну и нашу армию в годы войны, в которой решалась судьба всего человечества», – сказал Александр Кошуков в день открытия памятника.



Бюст И.В.Сталину не случайно установлен именно в Чульмане. Старейший поселок Нерюнгринского района хорошо помнит события военных лет. Накануне войны, 24 апреля 1941 года Чульман стал районным центром Тимптонского района. В первые дни войны на фронт отправились более 150 водителей Чульмана, причем они уходили, управляя грузовыми автомобилями. 9 мая 2020 года в поселке был установлен памятник военному автомобилю ГАЗ-АА – легендарной «полуторке».

Тимптонский район, наряду с Алданским, Томмотским и Учурским районами, входил в Алданский округ, образованный 8 апреля 1939 года. Население Тимптонского района на 1 января 1940 года составляло 7 153 человека, в том числе сельское – 1 629, городское – 5 524. В районном центре Нагорном жили 2 333 человека. Всего из Алданского округа было призвано с начала войны до 1 января 1940 года 11 687 человек, в том числе Алданский район – 6 503, Тимптонский – 1 840, Томмотский – 1 288, Учурский – 2 056. К 1944 году население Типтонского района уменьшилось на 4 017 человек и составило 3 136 человек. В поселке Чульман после войны осталось лишь 1 069 жителей.

Несмотря ни на что, Тимптонский район вместе со всей страной приближал Великую Победу. Девиз «Всё для фронта – всё для Победы» стал главной целью жизни для каждого человека – как на фронте, так и в тылу. В 1943 году женщины — работницы прииска «Нагорный» выполнили план добычи золота на 107 процентов. Большие трудовые достижения во имя Победы совершали в годы Великой Отечественной войны многие тимптонцы.

За значительный вклад в Великую Победу президент РФ Владимир Путин в 2021 году присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» городу Алдан. В этом почетном звании есть большая заслуга жителей Чульмана, Нагорного, Иенгры и других поселков, потому что в годы войны Тимптонский район входил в состав Алданского округа.



Еще до Дня Великой Победы под руководством И.В. Сталина началось восстановление и новое развитие Южной Якутии. Уже 15 июня 1943 Государственный комитет обороны поручил Наркомгеологии и Наркомчермету «установить потребность в коксующихся углях восточных металлургических заводов и разработать план геолого-разведочных работ шахтного строительства на 1944 и 1945 годы для подготовки сырьевой базы коксующихся углей». В 1949 году Совмин СССР, председателем которого был И.В. Сталин, утвердил проекты развития энергетики, транспортной сети и перерабатывающих отраслей дальневосточного региона.

Задачей, которую поставил Сталин, стала комплексная индустриализация Якутии. избавляющая территорию от роли сырьевого придатка. С этой целью 12 января 1952 года была создана Южно-Якутская комплексная экспедиция (ЮЯКЭ) с базированием в поселке Чульман. А 4 марта 1952 года председатель Совета Министров СССР И.В.Сталин лично подписал развернутое постановление «О подготовке к промышленному освоению Алдано-Чульманской группы железорудных и угольных месторождений в Якутской АССР». С этой подписи началось строительство поселка Нерюнгра – будущего города Нерюнгри.

Памятник в Чульмане пользуется большой любовью и уважением у жителей Чульмана. К сожалению, в 2022 году были варварски вырублены деревья и кустарники, которые образовывали небольшой зеленый сквер вокруг памятника Сталину. После обращения народного депутата Александра Кошукова в прокуратуру, виновный в незаконной вырубке многолетних деревьев предприниматель был оштрафован.

Сквер на улице Советской в Чульмане имеет не только экологическое, но и историческое значение. В теплое время года здесь будет проведена работа по его восстановлению и новой высадке деревьев и кустарников.

А в сентябре, пока не выпал снег, территорию тщательно очистили от накопившегося мусора. Несмотря на прохладную погоду, субботник по уборке территории вокруг памятника прошел очень дружно, привлек много чульманцев и нерюнгринцев.

По окончании уборки к бюсту Сталину участники субботника и местные жители возложили живые красные гвоздики.