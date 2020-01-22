В Нерюнгринском районе развивают систему летнего отдыха и оздоровления детей

Власти Нерюнгринского района развивают систему летнего отдыха и оздоровления детей. Здесь построили новый корпус летнего оздоровительного лагеря «Мужество». В рамках рабочей командировки объект посетил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ.

В сопровождении главы района Виктора СТАНИЛОВСКОГО руководитель республики осмотрел территорию лагеря – спальные корпуса, построенные еще в 1980-х годах, и новый корпус на 130 мест. Его строительство профинансировал муниципалитет с привлечением внебюджетных источников. Объект, сданный в эксплуатацию в декабре 2019 года, отвечает всем современным требованиям. Здесь есть игровая и спальные комнаты, душевые, туалеты, прачечная, помещение для хранения чемоданов.

Если раньше лагерь работал в две смены, то теперь, по словам властей района, он будет принимать школьников в три смены. Благодаря подключению к инженерным сетям, появлению отопления, дети смогут находиться здесь и в августе, когда температура воздуха понижается. Также в спальном корпусе планируют размещать приезжих участников массовых культурных и спортивных мероприятий.

Станиловский отметил, что потребность в летнем отдыхе и оздоровлении высокая. В Нерюнгринском районе 9400 детей школьного возраста, а лагерь один, не считая лагерей дневного пребывания. В связи с этим, подчеркнул глава района, в ближайшие годы планируется строительство еще одного корпуса лагеря «Мужество». Николаев, в свою очередь, заверил, что власти республики поддержат начинания муниципалитета.

Отметим, что в Якутии сегодня насчитывается 661 детский лагерь — 501 дневных, 41 загородный, 66 палаточных, 52 труда и отдыха и 1 санаторий. По льготным программам дети также отдыхают за пределами республики во всероссийских детских лагерях «Океан», «Орленок», «Артек», «Смена». В прошлом году общий охват летним отдыхом составил свыше 73 тысяч детей.