В Нерюнгринском районе раскрыто хищение смартфонов

В Нерюнгринский отдел полиции поступило заявление от представителя одного из магазинов сотовой связи г.Нерюнгри о хищении товарно-материальных ценностей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району была установлена подозреваемая. Её оказалась 25-летняя сотрудница данного магазина.

Установлено, что в период с февраля до середины марта текущего года девушка совершила хищение сотовых телефонов на общую сумму более 76 000 рублей. Похищенным имуществом впоследствии она распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.