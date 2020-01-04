В Нерюнгринском районе раскрыт угон автомобиля

В дежурную часть Чульманского отделения полиции ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился житель посёлка Чульман, который сообщил, что из его гаража был похищен принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2107».

Сотрудниками Чульманского отделения полиции был установлен подозреваемый, которым оказался безработный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, 44-летний знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что в тот день мужчины распивали спиртные напитки, находясь дома у подозреваемого. Когда гость уснул, подозреваемый решил продолжить застолье и купить еще алкоголя. Он вытащил из кармана спавшего потерпевшего ключи от автомашины и совершил угон транспортного средства, чтобы съездить в магазин. После чего поставил машину обратно в гараж, и ключи положил на место. Вот только скрыть преступление ему не удалось. Утром хозяин автомобиля пришёл обнаружил, что его автомобиль повреждён, и обратился в полицию.

В настоящее время подозреваемый вину признал. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.