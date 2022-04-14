14.04.2022
16:40
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Происшествия
В Нерюнгринском районе произошел пожар в жилом доме
14 апреля в 15:04 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме в поселке Беркакит Нерюнгринского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дверное полотно электрощитовой на 1-м этаже.
В результате пожара огнем повреждено дверное полотно электрощитовой и детская коляска на общей пл. 1,5 кв.м., кабель уличного освещения на пл. 1 пог.м.
«Предположительная причина пожара — поджог, виновное лицо и ущерб устанавливаются», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Якутии.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС Якутии
#В Нерюнгринском районе произошел пожар в жилом доме#ГУ МЧС России по РС(Я)#нерюнгринский район#республика саха (якутия)#Якутия
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