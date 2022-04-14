В Нерюнгринском районе произошел пожар в жилом доме

14 апреля в 15:04 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме в поселке Беркакит Нерюнгринского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дверное полотно электрощитовой на 1-м этаже.

В результате пожара огнем повреждено дверное полотно электрощитовой и детская коляска на общей пл. 1,5 кв.м., кабель уличного освещения на пл. 1 пог.м.

«Предположительная причина пожара — поджог, виновное лицо и ущерб устанавливаются», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Якутии.