В Нерюнгринском районе отметили День оленевода

Компания «Колмар» предоставила сертификат на 150 тысяч рублей победителю гонок на оленьих упряжках на празднике «Уктывун», который состоялся в минувшие выходные в селе Иенгра Нерюнгринского района.

Обладателем главного приза и абсолютным чемпионом гонок стал 25-летний Владимир Максимов. Именно он победил в «минутном» заезде мужчин среди 36 участников и общем забеге, в котором состязались более 50 упряжек.

«Любовь к животным мне привил мой дедушка. Он научил меня обращаться с оленями, участвовать в гонках. Свою победу посвящаю ему. Спасибо компании «Колмар» за приз. Использую эти деньги для развития бизнеса – покупки оленей для собственного стада», – поделился Владимир Максимов.

Владимир Максимов родился и вырос в селе Иенгра. Работает сезонно в золотодобывающей артели сторожем, а всё остальное время проводит в тайге, где присматривает за стадом оленей муниципального унитарного предприятия «Золотинка». Есть у него и собственные животные, с которыми он участвовал в соревнованиях на Дне оленевода.