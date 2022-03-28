28.03.2022
17:46
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Якутия

В Нерюнгринском районе отметили День оленевода

Компания «Колмар» предоставила сертификат на 150 тысяч рублей победителю гонок на оленьих упряжках на празднике «Уктывун», который состоялся в минувшие выходные в селе Иенгра Нерюнгринского района.

Обладателем главного приза и абсолютным чемпионом гонок стал 25-летний Владимир Максимов. Именно он победил в «минутном» заезде мужчин среди 36 участников и общем забеге, в котором состязались более 50 упряжек.

«Любовь к животным мне привил мой дедушка. Он научил меня обращаться с оленями, участвовать в гонках. Свою победу посвящаю ему. Спасибо компании «Колмар» за приз. Использую эти деньги для развития бизнеса – покупки оленей для собственного стада», – поделился Владимир Максимов.

Владимир Максимов родился и вырос в селе Иенгра. Работает сезонно в золотодобывающей артели сторожем, а всё остальное время проводит в тайге, где присматривает за стадом оленей муниципального унитарного предприятия «Золотинка». Есть у него и собственные животные, с которыми он участвовал в соревнованиях на Дне оленевода.

Источник: Макарова Олеся
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