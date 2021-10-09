В Нерюнгринском районе на трассе столкнулись два автомобиля

8 октября в 07:45 на 393 км. ФАД «Лена» водитель автомобиля «Ниссан Теана», по предварительным данным, не учел метеорологические и дорожные условия при выборе скорости, вследствие чего не справился с рулевым управлением и допустил занос транспортного средства на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер».

В результате ДТП оба водителя получили различные травмы.

Освидетельствование показало, что автомобилисты были трезвы.

Госавтоинспекция напоминает, что основные правила при гололеде на дороге — это низкая скорость, дистанция и внимание.

Предлагаем ряд рекомендаций водителям при вождении в гололед:

1. Не выезжайте в снег или гололед, если вы не поменяли резину.

2. Не забывайте, что скорость — это главный враг водителя на льду.

3. Выдерживайте безопасную дистанцию между транспортными средствами.

4. В гололед не делайте никаких резких движений педалями или рулем, резких торможений и быстрых ускорений. Любой маневр может привести к заносу.

5. Перед поворотом всегда сбавляйте скорость заранее, а не тормозите непосредственно на повороте.

6. Постоянно следите за ситуацией и обстановкой на дороге.

7. Не торопитесь, уступайте дорогу, будьте предельно аккуратны и внимательны!