В Нерюнгринском районе на трассе столкнулись два автомобиля
8 октября в 07:45 на 393 км. ФАД «Лена» водитель автомобиля «Ниссан Теана», по предварительным данным, не учел метеорологические и дорожные условия при выборе скорости, вследствие чего не справился с рулевым управлением и допустил занос транспортного средства на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер».
В результате ДТП оба водителя получили различные травмы.
Освидетельствование показало, что автомобилисты были трезвы.
Госавтоинспекция напоминает, что основные правила при гололеде на дороге — это низкая скорость, дистанция и внимание.
Предлагаем ряд рекомендаций водителям при вождении в гололед:
1. Не выезжайте в снег или гололед, если вы не поменяли резину.
2. Не забывайте, что скорость — это главный враг водителя на льду.
3. Выдерживайте безопасную дистанцию между транспортными средствами.
4. В гололед не делайте никаких резких движений педалями или рулем, резких торможений и быстрых ускорений. Любой маневр может привести к заносу.
5. Перед поворотом всегда сбавляйте скорость заранее, а не тормозите непосредственно на повороте.
6. Постоянно следите за ситуацией и обстановкой на дороге.
7. Не торопитесь, уступайте дорогу, будьте предельно аккуратны и внимательны!
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