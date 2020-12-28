В Нерюнгринском районе капитально отремонтированы 50 домов

В Нерюнгринском районе в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Саха (Якутия) на сегодняшний день завершены и приняты работы по 65 видам в 50 многоквартирных домах, на стадии завершения работы по четырем видам в одном многоквартирном доме.

Полностью заменены лифтовые оборудования в 18 многоквартирных домах, работы производил подрядная организация «Мосрегионлифт».

Проводились работы по капитальному ремонту инженерных систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также ремонт крыш и фасадов.

В капремонте фасадов данных домов выполнены следующие работы:

— Утепление и герметизация межпанельных швов и стыков;

— Покраска фасада;

— Ремонт балконов, лоджий, входных крылец;

Работы по ремонту фасадов МКД произвели подрядные организации: ООО «Сахастройсервис», ЗАО«Информбытсервис», ООО «Жилремсервис+»