В Нерюнгринском районе идут искусственные дожди

Заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) Яна Наумова о лесопожарной обстановке на утро 28 мая. По ее словам, в Нерюнгринском районе самолет-зондировщик выззывал искусственные осадки. На утро сегодня действующих пожаров в Якутии не зарегистрировано @YakutiaOpershtab

Фото: @YakutiaOpershtab Источник: @YakutiaOpershtab

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