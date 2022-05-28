28.05.2022
10:51
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Якутия
В Нерюнгринском районе идут искусственные дожди
Заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) Яна Наумова о лесопожарной обстановке на утро 28 мая. По ее словам, в Нерюнгринском районе самолет-зондировщик выззывал искусственные осадки. На утро сегодня действующих пожаров в Якутии не зарегистрировано @YakutiaOpershtab
Фото: @YakutiaOpershtab
Источник: @YakutiaOpershtab
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