В Нерюнгринском районе эвакуированы трое человек

26 января на пульт дежурного Нерюнгринского ПСО Службы спасения Якутии поступил вызов об оказании помощи. На зимней переправе через р. Тимптон в 55 километрах от г. Нерюнгри застрял в наледи японский внедорожник.

Попавшие в ледовый плен путники вызвали на помощь друзей на русском внедорожнике УАЗ, но и ему наледь не покорилась.

Спасатели под руководством начальника Нерюнгринского ПСО ГКУ «Служба спасения РС(Я)» Анатолия Гежи на вездеходе «Петрович» выехали к месту происшествия, где опасности подвергались уже трое человек.

Обе машины эвакуированы спасателями на накатанную дорогу и сопровождены до трассы, жалоб на здоровье не поступало.