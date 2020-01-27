27.01.2020
15:45
36

Якутия

В Нерюнгринском районе эвакуированы трое человек

26 января на пульт дежурного Нерюнгринского ПСО Службы спасения Якутии поступил вызов об оказании помощи. На зимней переправе через р. Тимптон в 55 километрах от г. Нерюнгри застрял в наледи японский внедорожник.

Попавшие в ледовый плен путники вызвали на помощь друзей на русском внедорожнике УАЗ, но и ему наледь не покорилась. 

Спасатели под руководством начальника Нерюнгринского ПСО ГКУ «Служба спасения РС(Я)» Анатолия Гежи на вездеходе «Петрович» выехали к месту происшествия, где опасности подвергались уже трое человек.

Обе машины эвакуированы спасателями на накатанную дорогу и сопровождены до трассы, жалоб на здоровье не поступало. 

Фото: Специалист по связям с общественностью ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Николай Фатеев
Источник: Специалист по связям с общественностью ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Николай Фатеев
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх