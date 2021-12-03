В Нерюнгри завершены работы по замене лифтов в домах

В городе Нерюнгри введены в эксплуатацию 18 лифтов в 9 многоквартирных домах: пр. Дружбы народов, 1, 12, 6, 6/1, пр. Мира, 5/1, 8/1, ул. Южно-Якутская, 37, 43/1.

Замена лифтового оборудования проведена в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Срок эксплуатации лифтового оборудования рассчитан на 25 лет.

«За четыре года по республике заменено более 200 лифтов. Благодаря проделанной работе условия проживания улучшили порядка 30 тысяч жителей республики», — отметил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов.

Отметим, что благодаря проекту по ускоренной замене лифтового хозяйства, в настоящее время на территории республики отсутствуют лифты, отработавшие назначенный срок службы.