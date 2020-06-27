В Нерюнгри заложен символический камень первого дома по программе переселения из аварийного жилья

В рамках рабочей поездки в Нерюнгринский район глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественной церемонии закладки символического камня на месте строительства нового многоквартирного жилого дома по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Закладка камня дома на 100 квартир по улице Южно-Якутская положила начало строительству жилых домов по программе переселения в городе Нерюнгри.

Как отметил Айсен Николаев, застройщик дома, в котором заложили символический камень, в этом году построит два пятиэтажных многоквартирных дома на 100 и 40 квартир. Сдать объекты планируется в феврале-марте 2021 года.

Всего в рамках программы должно быть построено 186 многоквартирных домов в городе и поселениях Нерюнгринского района. Будет снесено более 83 тысяч кв.м. аварийного жилья. По программе переселения граждан из аварийного жилья в Нерюнгри до 2025 года должно быть освоено 5, 5 млрд рублей.

«Благодаря реализации программы переселения ключи от новых квартир получат 140 семей в Нерюнгри. Вчера Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, в котором также говорится о сокращении количества аварийного жилья на территории регионов. Уверен, теперь программа будет реализована ещё более быстрыми темпами, чтобы максимальное количество жителей региона переехало в новое комфортное жильё», – подчеркнул глава Якутии.