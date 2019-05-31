В Нерюнгри задержали «медвежатников»

Украв деньги из сейфа, они отправились в баню.

В Нерюнгри, из мастерской по ремонту мебели похитили сейф, в котором хозяин мастерской хранил деньги и ценные вещи. Общий ущерб составил более 60 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены лица, причастные к совершению данной кражи. Ими оказались: ранее неоднократно судимый безработный 37-летний уроженец Нерюнгринского района и 39-летний уроженец г.Чита, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Было установлено, что в апреле текущего года подозреваемые находились дома у одного из подозреваемых, где распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из них предложил своему товарищу похитить сейф из мастерской, которая расположена неподалёку от дома, на что тот согласился, так как не было денег на спиртное и продукты.

С помощью лома один из злоумышленников взломал дверь мастерской и проник внутрь, а другой остался на улице следить за тем, чтобы их никто не увидел. Вытащив сейф, они перенесли его в подъезд, где вскрыли дверцу, похитили оттуда 37 000 рублей, цифровой фотоаппарат и другие находившиеся там вещи. Затем они спрятали сейф на чердаке. Часть денег на следующий день они потратили на отдых в банном комплексе, а остальное имущество было изъято в ходе обыска.