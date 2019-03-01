В Нерюнгри заблокировали сайты по продаже водительских прав

Прокуратура Нерюнгри в ходе мониторинга сети Интернет выявила ряд Интернет-ресурсов, на страницах которых размещена информация о реализации дистанционным способом водительских прав.

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, сдавшим соответствующие экзамены, при соблюдении условий, установленных законом.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен запрет на размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Информация, размещённая на указанных сайтах, способствует совершению преступлений, нарушает публичные интересы Российской Федерации и права неопределенного круга лиц.

В целях исключения доступа граждан к сайтам, прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Решения суда вступили в законную силу.