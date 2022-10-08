В  Нерюнгри возрожден турнир по хапсагаю «Вызов Южной Якутии»

С 7 по 9 октября в спортивно-оздоровительном комплексе «Шахтер» проходит второй межрегиональный турнир «Вызов Южной Якутии» по национальной борьбе хапсагай. Первый турнир проходил в 2019 году. С инициативой возобновить турнир в Нерюнгри после окончания пандемии коронавируса и сделать его ежегодным, выступил президент федерации национальной борьбы хапсагай в Нерюнгринском районе, народный депутат Якутии Александр Кошуков.

«Во время подготовки к соревнованиям в Нерюнгри была проведена большая организационная работа.

Мы очень благодарны министру физкультуры и спорта Якутии Леониду Спиридонову, главе Нерюнгринского района Роману Щегельняку, главе города Нерюнгри Илье Гудошнику за организационную и финансовую помощь в проведении этого турнира. Наша федерация в лице вице-президента Дмитрия Тарабукина направила приглашения лучшим спортсменам из разных регионов Российской Федерации. Практически все откликнулись и приехали в Нерюнгри. Всего в «Вызове Южной Якутии» участвует 75 лучших борцов хапсагая из Якутии, Бурятии и Тывы. Нашему турниру присвоен очень высокий рейтинг — класс «А», что означает присвоение победителям спортивных званий «мастер спорта». Федерация борьбы хапсагай в Нерюнгринском районе создана в 2017 году, и мы ставим своей задачей развитие якутских национальных видов спорта во всей Российской Федерации, привлечение молодежи, пропаганду здорового образа жизни», — рассказал президент федерации национальной борьбы хапсагай в Нерюнгринском районе, народный депутат Якутии Александр Кошуков.



Во время церемонии открытия турнира выступили заместитель главы района Альберт Лебедев, глава города Нерюнгри Илья Гудошник, вице-президент Федерации национальной борьбы хапсагай Нерюнгринского района Дмитрий Тарабукин и главный судья соревнований Андрей Яковлев. От имени главы Нерюнгринского района Романа Щегельняка, Альберт Лебедев поблагодарил всех организаторов и участников межрегионального турнира «Вызов Южной Якутии», которые, «несмотря на непростое время, откликнулись на приглашение федерации хапасагая приехать в Нерюнгри, на землю Олонхо, и смогли показать свое мастерство в этом национальном виде спорта».

Турнир «Вызов Южной Якутии» проходит с 7 по 9 октября. 75 ведущих спортсменов из трех республик — Саха (Якутия), Бурятия и Тыва – сражаются в шести весовых категориях, а ветераны старше 40 лет – в двух весовых категориях. Финальные встречи и церемония награждения состоятся 9 октября по окончании всех поединков.