В Нерюнгри в честь большого праздника совершен крестный ход

Сегодня, 4 ноября 2021 года жители города Нерюнгри в честь престольного праздника Казанской иконы Божией Матери совершили крестный ход. Праздничную Литургию провел благочинный Нерюнгринского округа, настоятель Казанского храма иеромонах Аркадий (Мамай). В поздравительном слове он передал благословение архиепископа Якутского и Ленского Романа прихожанам храма.

В продолжении праздничного дня представители молодежной организации «Якутия Православная» посетили пожилых прихожан.

4 ноября в России отмечают День народного единства и церковный — День Казанской иконы Божьей Матери. Эти два праздника исторически связаны между собой. В 1612 ополченцы Минина и Пожарского шли на защиту Москвы с Казанской иконой. Именно с ней связывают верующие освобождение Москвы от польских интервентов. В этот день принято сходить в храм, поставить свечку, помолиться о здоровье близких, нужно отказаться от суеты, от дальних поездок, нельзя заниматься работой, в том числе домашней.