В Нерюнгри скопился большой объем посылок — Почта России не справляется

С конца ноября в сортировочном центре Почты России в Нерюнгри скопился большой объем посылок.

Якутяне с развитием доступной связи с районах всё активней заказывают в интернет-магазинах – от одежды до крупной бытовой техники. В 2019 году объем грузоперевозок составил – 77.4511 тонн, в 2020 году – уже 1.182.301 тонн, в 2021 году 1.341. 886 тонн. По сравнению с 2019 г. объем грузоперевозок за последние два года повысился в 1,7 раз, это на более 500 тонн.

Как сообщила пресс-служба УФПС РС (Я), якутский филиал Почты активно работает над тем, чтобы клиенты получили свои посылки в ближайшее время:

«Мы приносим извинения клиентам за сложившуюся ситуацию. Сроки доставки почты в районы, которые не имеют регулярного наземного сообщения, могут корректироваться. В период ледостава в Нерюнгри действительно произошла задержка с доставкой почты автомобильным транспортом. В эти выходные, 25 и 26 декабря, мы смогли направить дополнительный транспорт и уже доставили в Якутск более 98 тонн почтовых отправлений. В связи с ростом объемов почтовой доставки до конца декабря мы организовали дополнительные рейсы по маршруту Нерюнгри-Якутск, используем большегрузный транспорт повышенной проходимости».

Также 14 декабря министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Анатолий Семёнов встретился по вопросам задержек посылок с директором якутского филиала «Почты России» Петром Птицыным и представителями авиакомпаний.

По итогам встречи было запланировано создание проектного офиса с участием всех заинтересованных министерств, органов МСУ, транспортных организаций, который будет решать проблему своевременных почтовых доставок.