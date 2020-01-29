В Нерюнгри силовики ворвались в подпольное казино

В Нерюнгри силовики нагрянули в подпольное казино, которое располагалось в подвале жилого дома. В этот момент в помещении находились администратор заведения и трое посетителей. Полицейскими изъяты 9 игровых автоматов и денежные средства в размере 33 тысячи рублей. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление организатора подпольного игорного бизнеса.

Фото: ОМВД России по Нерюнгринскому району Источник: ОМВД России по Нерюнгринскому району

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