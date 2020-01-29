29.01.2020
15:15
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Происшествия

В Нерюнгри силовики ворвались в подпольное казино

В Нерюнгри силовики нагрянули в подпольное казино, которое располагалось в подвале жилого дома.

В этот момент в помещении находились администратор заведения и трое посетителей.

Полицейскими изъяты 9 игровых автоматов и денежные средства в размере 33 тысячи рублей.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление организатора подпольного игорного бизнеса.

Фото: ОМВД России по Нерюнгринскому району
Источник: ОМВД России по Нерюнгринскому району
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