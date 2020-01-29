29.01.2020
15:15
182
Происшествия
В Нерюнгри силовики ворвались в подпольное казино
В Нерюнгри силовики нагрянули в подпольное казино, которое располагалось в подвале жилого дома.
В этот момент в помещении находились администратор заведения и трое посетителей.
Полицейскими изъяты 9 игровых автоматов и денежные средства в размере 33 тысячи рублей.
В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление организатора подпольного игорного бизнеса.
Фото: ОМВД России по Нерюнгринскому району
Источник: ОМВД России по Нерюнгринскому району
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.01.2020
64
29.01.2020
260
29.01.2020
194
29.01.2020
151
29.01.2020
177
29.01.2020
107
29.01.2020
153
29.01.2020
167
29.01.2020
134
29.01.2020
218
29.01.2020
182
29.01.2020
244
29.01.2020
287
29.01.2020
844
29.01.2020
184
29.01.2020
338
29.01.2020
260
29.01.2020
570
29.01.2020
231
29.01.2020
319
29.01.2020
236
29.01.2020
230
29.01.2020
1590
29.01.2020
2688
29.01.2020
246
29.01.2020
679
29.01.2020
262
29.01.2020
491
29.01.2020
293
29.01.2020
735
29.01.2020
539
29.01.2020
433
29.01.2020
1113
28.01.2020
512
28.01.2020
395
28.01.2020
436
28.01.2020
574
28.01.2020
2592
28.01.2020
2032
28.01.2020
811
28.01.2020
5917
28.01.2020
5219
28.01.2020
689
28.01.2020
508
28.01.2020
587
28.01.2020
554
28.01.2020
685
28.01.2020
445
28.01.2020
1219
28.01.2020
887
28.01.2020
997
ТОП НОВОСТИ
27.01.2020
37863
27.01.2020
33316
24.01.2020
11617
23.01.2020
9539
24.01.2020
8794
24.01.2020
8473
26.01.2020
8354
23.01.2020
7036
27.01.2020
6576
27.01.2020
6282