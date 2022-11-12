В Нерюнгри решают вопросы с выплатами семьям военных

Роман Щегельняк о сегодняшней встрече с родственниками мобилизованных:

— Сегодня встретились с семьями наших бойцов. Могу сказать, что проводя регулярно встречи, мы видим, что напряженность немного спадает и, сейчас действительно, остались такие абсолютно житейские вопросы, касающиеся по большей части быта парней, которые находятся уже в зоне СВО.

Понятно, что всех родных беспокоит, как устроены бытовые условия солдат, что они едят, где спят. Эти все вопросы мы и обсуждали на сегодняшней встрече.

Наши военнослужащие уже начали получать денежное довольствие, это не может не радовать. Хотя есть еще вопросы, но они решаются. Остались вопросы и по единовременной выплате, которая была предусмотрена республикой. Индивидуально разбираемся с каждым отдельным случаем. Но вместе с тем хочется отметить, что уже приняты все исчерпывающие дополнения к порядку выплат, позволяющие получить средства с учетом различных нюансов. Уверен, что скоро мы все эти вопросы закроем.