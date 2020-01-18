В Нерюнгри раскрыто имущественное преступление

Оперативные сотрудники ОМВД России по Нерюнгринскому району установили личность подозреваемого, причастного к краже имущества из подвального помещения одного из жилых домов, расположенного по ул. Геологов. Им оказался безработный 37-летний гражданин, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Выяснилось, что в ночью подозреваемый с помощью монтировки сорвал замок с подвального помещения жилого дома, проник внутрь и похитил оттуда различные электроинструменты и другие ценные вещи общей стоимостью 63 500 рублей. На следующий день похищенное он сбыл за 500 рублей, а на вырученные деньги купил алкоголь.

В настоящее время часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».