В Нерюнгри раскрыта квартирная кража

В дежурную часть Нерюнгринской полиции поступило телефонное сообщение от местной жительницы. Женщина пояснила, что из её квартиры похищен ноутбук.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району был установлен подозреваемый, которым оказался безработный ранее судимый 25-летний житель г.Нерюнгри.

Выяснилось, что подозреваемый оказался знакомым потерпевшей. В день происшествия молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил заглянуть к своей знакомой, однако двери ему никто не открыл. Тогда злоумышленник решил проникнуть в квартиру, чтобы разжиться чем-нибудь ценным. Взломав входную дверь, он проник внутрь, похитил ноутбук с зарядным устройством и компьютерной мышью и скрылся. Этим же вечером он сбыл похищенное за 2 000 рублей неизвестному лицу.

В настоящее время похищенный ноутбук изъят. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».