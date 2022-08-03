В Нерюнгри работник добился восстановления в должности на угледобывающей компании

Мужчина трудоустроился в угледобывающую компанию на должность главного энергетика. Однако до истечения испытательного срока получил уведомление о предстоящем увольнении в связи с неудовлетворительными результатами работы. Гражданин усмотрел в этом нарушение своих прав и обратился в суд.

Нерюнгринский городской суд, выслушав истца, доводы ответчика, и исследовав письменные материалы дела, посчитал выводы работодателя не подтвержденными объективными обстоятельствами.

В Нерюнгринском районном отделении судебных приставов возбуждено исполнительные производства о восстановлении на работе, а также о взыскании с компании заработной платы за время вынужденного прогула в размере более 300 тысяч рублей, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Компанией-должником направлен подтверждающий документ о восстановлении работника в прежней должности. За время вынужденного прогула ему начислена заработная плата. Исполнительные производства окончены в соответствии с ч. 1 ст. 47 «Об исполнительном производстве».