В Нерюнгри прошел Зональный бизнес-форум

26 сентября в Нерюнгри прошел Зональный форум «Молодежное предпринимательство» в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организаторами мероприятия выступили Центр «Мой бизнес» и Бизнес-инкубатор РС (Я) при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС (Я), а также Бизнес-инкубатор города Нерюнгри, Южно-Якутский технологический колледж и Нерюнгринская районная администрация.

В работе форума приняли участие более 200 человек, в том числе более 80 субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках форума прошли различные мероприятия: выставка товаров и изделий предпринимателей города Нерюнгри, семинары, бизнес-игры, сессия «Актуальные услуги для бизнеса», пленарное заседание.

На торжественном открытии форума с приветственным словом выступили исполняющая обязанности Главы МО «Нерюнгринский район» Светлана Пиляй, заместитель генерального директора Центра «Мой бизнес» Ирина Никифорова, заместитель директора Бизнес-инкубатора РС (Я) Александр Андреев, директор Южно-Якутского технологического колледжа Ирина Подмазкова, известный предприниматель, председатель Якутского регионального отделения «Деловой России» Флида Габбасова.

«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность является одним из приоритетных направлений развития предпринимательства в республике, поэтому я думаю, что тематика сегодняшнего зонального форума актуальна и важна. Надеюсь, что мероприятия, которые проходят в рамках форума произведут должный эффект, и знания, полученные участниками в ходе семинаров и деловых игр, будут практически применимы». – отметила заместитель генерального директора Центра «Мой бизнес» Ирина Никифорова.

Заместитель генерального директора Бизнес-инкубатора РС (Я) Александр Андреев подчеркнул, что основная цель проведения форума – это популяризация предпринимательства среди молодежи в динамично развивающемся промышленном районе.

«Данный форум является социально-ориентированным проектом, призванным снять социальную напряженность, которая выражается в безработице среди молодого населения Нерюнгринского района», — сказал Александр Андреев.

Во время проведения форума работала консультационная зона, где представители Центра «Мой бизнес», Фонда развития предпринимательства РС (Я), Технопарка города Нерюнгри рассказали желающим о мерах государственной поддержки, об услугах институтов поддержки предпринимательства и ответили на интересующие вопросы.

Преподаватели Бизнес-школы РС (Я) для участников форума провели промо-акцию на мотивацию для открытия собственного дела, семинар на тему «Генерация бизнес-идей» и увлекательную бизнес-игру «Деловая игра международной ассоциации труда».

«Мы сегодня генерировали бизнес-идеи и были очень интересные проекты. Ребята очень хотят, чтобы в Нерюнгри появились те виды бизнеса, которых здесь нет. Молодежь мыслит креативно. Если они действительно возьмутся в будущем за эти проекты и воплотят их в жизнь, то Нерюнгри станет еще красивей и лучше. Также сегодняшняя бизнес-игра моделировала реальные жизненные процессы в сфере предпринимательства. По итогам игры у нас была выявлена команда-победитель, которая предлагает построить в Нерюнгри парк развлечений для людей старше 45 лет», — рассказывает преподаватель Бизнес-школы Альбина Ершова.

Свои истории успеха молодым участникам форума рассказали индивидуальные предприниматели города Нерюнгри Владимир Столяров и Александр Прощалыгин. Владелец творческой мастерской «Neru Rezka» Владимир Столяров поделился своей философией малого бизнеса. Предприниматель считает, что зачастую люди пытаются открыть что-то, что приносит много денег, но не удовольствие.

«Успешный предприниматель — тот, который занимается любимым делом, у которого мотивация не на деньги. Вот и я не о деньгах думаю, а о том, что нравится. Радуюсь, когда получаю хороший отзыв от клиента», — говорит Владимир Столяров.

Александр Прощалыгин владеет фирмой «Сахаплазматрон», которая занимается художественной плазменной резкой листового металла с использованием станков с числовым пультом управления. Имея большой опыт в общении с молодежью, бизнесмен захватил внимание участников форума. Предприниматель рассказал о современных технологиях, которые позволяют получать продукцию высшего качества, зачем нужно постоянно развиваться и учиться, изучать современные подходы к бизнесу и много другое.

В рамках форума также была организована сессия на тему «Актуальные услуги для бизнеса». Участники делового мероприятия обсудили как открыть школьный бизнес-инкубатор в Нерюнгри, как вовлечь молодежь района в предпринимательскую деятельность, о ближайшем открытии окна Центра оказания услуг ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» в Нерюнгри. Также во время проведения сессии было рекомендовано внести предложение на законодательном уровне об освобождении от налога молодежь от 14 до 17 лет для ведения предпринимательской деятельности.

Зональный форум завершился пленарным заседанием, где были подведены итоги и принята резолюция.