19.08.2022
15:10
397

Происшествия

В Нерюнгри пропала девушка на 8 месяце беременности

Внимание, поиск!

Фото: https://t.me/neruinfo
Источник: NeruInfo - https://t.me/neruinfo

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