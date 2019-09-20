В Нерюнгри пройдет форум «Молодежное предпринимательство»

Предпринимательские активности продолжаются! 26 сентября 2019 г., в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия)» приглашает на Зональный форум «Молодежное предпринимательство» в городе Нерюнгри.

Форум проводится при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес», МО «Нерюнгринский район» и ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж».

Цель форума — вовлечение молодёжи в предпринимательство, пропаганда самозанятости, поиск новых рынков сбыта товаров и услуг для действующих предпринимателей, а так же поиск путей решения проблем развития молодежного предпринимательства в Нерюнгринском районе.

Если вы связали свою жизнь с предпринимательством или только планируете это сделать, то участие в данном мероприятии просто необходимо для вас!

Форум даст вам множество возможностей:

— Участие в мастер-классах и семинарах от успешных предпринимателей и профессиональных бизнес-тренеров;

— Получение исчерпывающих ответов по вопросам ведения бизнеса и мер государственной поддержки в консультационной зоне институтов поддержки предпринимательства;

-Посещение выставки-продажи, на которой будут представлены лучшие товары от производственников Нерюнгринского района.

Кроме того, у вас будет отличная возможность наладить полезные деловые связи, и многое другое!

Итак, ждём вас 26 сентября в 9:00 по адресу: ул. Кравченко 16/1 (Южно-Якутский технологический колледж) на одно из главных событий в сфере предпринимательства в городе Нерюнгри.

По всем интересующим вопросам обращаться в ГАУ РС (Я) ОП «БИ РС (Я)» в г. Нерюнгри, по адресу ул.Лужников 3/2, Телефоны: (41147) 6-86-04, факс (41147) 6-86-54. E-mail- biznes-inkubator.neru@mail.ru