В Нерюнгри произошли пожары в пятиэтажках

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

03 ноября 2020 г. в 03.38 поступило сообщение о пожаре в 5-тиэтажном жилом доме на ул. К. Маркса в Нерюнгри. На момент прибытия пожарного подразделения в подъезде был запах дыма. В результате пожара огнем повреждены стол и полы в коридоре на общей площади 0,5 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

03 ноября 2020 г. в 04.01 поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Почтовая в с. Якокит Алданского района. На момент прибытия пожарного подразделения кровля гаража горела открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража на площади 50 кв.м. Спасен рядом стоящий жилой дом. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

03 ноября 2020 г. в 04.25 поступило сообщение о пожаре в 5-тиэтажном жилом доме на ул. Чурапчинская в Нерюнгри. На момент прибытия пожарного подразделения был запах дыма. В результате пожара огнем поврежден мусор в почтовом ящике на площади 0,5 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

03 ноября 2020 г. в 13.00 поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Е. Филиппова в с. Бологур Амгинского района. На момент прибытия пожарного подразделения в гараже было задымление. В результате пожара огнем поврежден потолок гаража на общей площади 1 кв.м. Гараж и 2 единицы техники спасены. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

03 ноября 2020 г. в 18.17 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на улице Аммосова в Нерюнгри Нерюнгринского района. На момент прибытия пожарного подразделения был запах дыма в подъезде. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи в межквартирном коридоре на площади 2 кв.м. Эвакуировано 2 человека. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

03 ноября 2020 г. в 20.39 поступило сообщение о том, что горит частный летний дом на улице Октябрьская в с. Мегино-Алдан Томпонского района. На момент прибытия пожарного подразделения в помещении было сильное задымление. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 6 кв.м. Спасены жилой дом и надворная постройка. Предположительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрообогревательных приборов, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!