В Нерюнгри приступили к реконструкции аэропорта

Строительство современного аэровокзального комплекса и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Нерюнгри завершится в 2022 году. С ходом работ ознакомился руководитель республики Айсен НИКОЛАЕВ в рамках рабочей поездки в район.

Взлетно-посадочную полосу в 5 км от Чульмана построили в 1980-х годах, но терминал так и не возвели. Спустя 40 лет, в 2018 году, угледобывающая компания «Колмар», которая ведет деятельность на территории Нерюнгринского района, профинансировала разработку проектно-сметной документации. В том же году она получила положительное заключение Главгосэкспертизы России, а в 2019 году стало известно о включении объекта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный правительством России. На строительство нового терминала и реконструкцию полосы из федерального бюджета выделено 7,4 млрд рублей.

В Нерюнгри Айсен Николаев провел совещание с членами кабмина республики, представителями муниципалитета и руководством федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера», в ведении которого находится аэропорт.

Руководителю республики доложили, что по итогам конкурсной процедуры определен подрядчик – ООО «СтройДорСервис». Завершить все работы компания планирует до конца 2022 года. До этого времени подрядчику предстоит построить двухэтажный аэровокзальный комплекс общей площадью 9000 кв м, рассчитанный на обслуживание 300 пассажиров в час, реконструировать взлетно-посадочную полосу и создать необходимую инфраструктуру. Сегодня уже ведутся работы по очистке от снега площадок под складирование материалов, прокладке временных кабелей к вахтовому поселку.

«Надеюсь, что подрядчик справится со своими обязательствами и завершит все работы в установленные сроки. Тогда нерюнгринцы наконец-то получат современный аэропорт, достойный южной столицы нашей республики», — сказал Николаев.

Напомним, что Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры был утвержден Правительством России в 2018 году. В 2019 году из 32 аэропортов Якутии в него вошли 16. Это позволит до 2024 года реконструировать аэропорты таких населенных пунктов, как Олекминск, Нюрба, Мирный, Черский, Жиганск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Депутатский, Сангар, Полярный, Усть-Нера, Маган, Якутск и Нерюнгри. На это из федерального бюджета региону выделят свыше 38 млрд. рублей. Недавно Айсен Николаев заявил, что ведутся переговоры по включению в комплексный план еще 10 аэропортов республики.