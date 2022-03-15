В Нерюнгри приехали более 20 человек из ДНР и ЛНР

Всего 24 человека — семь семей — прибыли в Нерюнгринский район из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили телеканалу «Якутия 24» в Управлении соцзащиты района.

«Среди них девять взрослых и 15 детей. Практически все семьи прибыли к родственникам. Например, жены приехали к мужьям, которые работают здесь», — сказала руководитель учреждения Наталья Черноусова.

В первую очередь, по словам начальника Управления соцзащиты, оказывается помощь в получении единовременной выплаты, предусмотренной указом президента РФ. Ее размер составляет десять тысяч рублей на члена семьи.

«Мы принимаем заявления и направляем в соответствующие органы. Далее мы проводим консультации по направлениям, которые могут понадобиться, то есть по обращению в различные органы. Например, в миграционную службу, центр занятости населения для трудоустройства, налоговую», — добавила Наталья Черноусова.

Также в Управлении соцзащиты оказывают помощь в получении медицинского полиса, прохождении медосмотра, в частности детей, для их организации в образовательные учреждения.

«На сегодня в школы оформлено семь детей, в детсад – два ребенка. Также один студент устраивается в Южно-Якутский технологический колледж. Там он продолжит свое обучение», — сказала руководитель Управления соцзащиты Нерюнгринского района.

Помимо этого, некоторым семьям оказали добровольческую помощь в виде предоставления детской одежды, игрушек, канцтоваров и некоторых медикаментов.